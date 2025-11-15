Ненастье ушло, в Мурманске 16 ноября зажгут огни на главной новогодней ёлкеМир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.25 13:00

Мурманская область победила во Всероссийском конкурсе профмастерства среди сотрудников служб занятости

Определены победители IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятость населения. Кадровый центр «Работа России» Мурманской области занял первое место в номинации «Лучшая команда по управлению клиентским опытом» и «взял серебро» за проект для эффективного найма работников в категории «Кадровые центры для кадровых решений».

Также показала высокие результаты команда Мончегорского территориального отделения центра занятости населения, заняв четвертое место и уступив лишь незначительное количество баллов конкурентам в номинации «Лучший кадровый центр».

«Всероссийский конкурс профмастерства в сфере занятости в четвёртый раз проводится Министерством труда Российской Федерации. В 2025 году сотрудники кадровых центров «Работа России» Мурманской области приняли участие во всех четырёх номинациях и в трёх вышли в финал. Эти успехи подтверждают высокое качество профессиональной подготовки коллективов кадровых центров нашего региона. Конкуренция на всероссийском конкурсе профмастерства была жёсткой — всего было подано 187 заявок от 66 субъектов Российской Федерации», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Северяне ожидаемо признаны лучшими в управлении клиентским опытом — Мурманская область на протяжении нескольких лет входит в пятёрку лидеров по индексу клиентоцентричности кадровых центров нашей страны.

«Что касается проекта «HR‑партнёр», то это уникальная и эффективная разработка. Она представляет собой партнёрскую деятельность службы занятости и работодателя, включает в себя различные направления, в том числе проведение рекрутинговых туров, набирающих популярность среди работодателей», — прокомментировала директор регионального ЦЗН Юлия Рябинова.

Напомним, служба занятости населения Мурманской области завершила комплексную модернизацию в 2023 году. Результатом стали внешние и внутренние изменения, в том числе внедрение индивидуального подхода к оказанию мер поддержки, решению запросов соискателей и работодателей. Новые клиентоцентричные подходы при поддержке нацпроекта «Кадры» и региональных программ, входящих в стратегический план «На Севере — Жить!», обеспечивают высокое качество взаимодействия с работодателями и соискателями.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557029/#&gid=1&pid=1

