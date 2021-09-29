Мурманская область подала 8 заявок на участие в конкурсе «Вкусы России»

1 сентября закончился прием заявок на участие во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Мурманская область в этом году представила 8 брендов местных товаропроизводителей – это ерш вяленый, блинчики с мурманской морошкой, краб, ловозерские сосиски из оленины, кольский квас, креветка, соус из морошки и печень трески по-мурмански.

Основная цель конкурса – знакомство потребителей с многообразием вкусов России и демонстрация потенциала развития региональных продуктовых брендов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, любой желающий сможет отдать свой голос за полюбившийся бренд в период народного голосования с 20 октября по 7 ноября на сайте конкурса «Вкусы России».