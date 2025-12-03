Мурманская область подала более 380 заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Итоги заявочной кампании были озвучены на пресс-конференции в ТАСС: по всей стране подано 61460 заявок, что втрое больше, чем в первом сезоне. Премия проводится по поручению Президента России Владимира Путина, организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента РФ.

Заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что столь высокий интерес — результат масштабной подготовительной работы и активного участия муниципального сообщества.

«Премия является частью системных решений, принимаемых президентом нашей страны Владимиром Путиным и направленных на повышение авторитета и престижа муниципальной службы… Мы тщательно проанализировали точки роста… и получили рекордный интерес — 61 тысяча заявок со всей страны», — подчеркнул он.

Мурманская область принимает участие в премии третий год подряд, и в этом сезоне муниципалитеты региона подали более 380 заявок.

В этом году премия присуждается по десяти номинациям, две из которых учреждены впервые — «С передовой СВО — в муниципалитет» и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Они призваны поддерживать проекты, направленные на создание условий для самореализации участников СВО, их профессионального роста и успешной адаптации после возвращения.

Проекты охватывают весь спектр направлений — от поддержки участников СВО и их семей до восстановления инфраструктуры, развития городской среды, реализации культурных, образовательных и социальных инициатив, укрепления традиционных ценностей и вовлечения жителей в жизнь муниципалитетов. Среди предложений — примеры искреннего служения малой родине, которые могут претендовать на всероссийское признание.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что премия становится более динамичной и привлекает новое поколение управленцев, а интерес к участию растёт: 34% конкурсантов — те, кто принимает участие уже не впервые, 66% — новички.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, народное голосование на портале «Госуслуги» откроется в марте 2026 года — жители Мурманской области смогут поддержать инициативы земляков.

Финальная церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в Москве в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/558017/#&gid=1&pid=1