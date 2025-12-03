В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центрПрогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количества
Мурманская область подала более 380 заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Мурманская область подала более 380 заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Итоги заявочной кампании были озвучены на пресс-конференции в ТАСС: по всей стране подано 61460 заявок, что втрое больше, чем в первом сезоне. Премия проводится по поручению Президента России Владимира Путина, организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента РФ.

Заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что столь высокий интерес — результат масштабной подготовительной работы и активного участия муниципального сообщества.

«Премия является частью системных решений, принимаемых президентом нашей страны Владимиром Путиным и направленных на повышение авторитета и престижа муниципальной службы… Мы тщательно проанализировали точки роста… и получили рекордный интерес — 61 тысяча заявок со всей страны», — подчеркнул он.

Мурманская область принимает участие в премии третий год подряд, и в этом сезоне муниципалитеты региона подали более 380 заявок.

В этом году премия присуждается по десяти номинациям, две из которых учреждены впервые — «С передовой СВО — в муниципалитет» и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Они призваны поддерживать проекты, направленные на создание условий для самореализации участников СВО, их профессионального роста и успешной адаптации после возвращения.

Проекты охватывают весь спектр направлений — от поддержки участников СВО и их семей до восстановления инфраструктуры, развития городской среды, реализации культурных, образовательных и социальных инициатив, укрепления традиционных ценностей и вовлечения жителей в жизнь муниципалитетов. Среди предложений — примеры искреннего служения малой родине, которые могут претендовать на всероссийское признание.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что премия становится более динамичной и привлекает новое поколение управленцев, а интерес к участию растёт: 34% конкурсантов — те, кто принимает участие уже не впервые, 66% — новички.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, народное голосование на портале «Госуслуги» откроется в марте 2026 года — жители Мурманской области смогут поддержать инициативы земляков.

Финальная церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в Москве в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

 

 

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/558017/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
