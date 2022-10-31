Мурманская область подала заявку на получение «Единой субсидии» для строительства двух домов в Мурманске

В 2022 году на развитие центров экономического роста Арктической зоны РФ из федерального бюджета выделено 2,6 млрд рублей. Средства на модернизацию социальной инфраструктуры на арктических территориях будут выделяться по линии арктической «Единой субсидии». Контроль за использованием средств возложен на Минвостокразвития России.

В Москве на заседании Госкомиссии по развитию Арктики под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева были рассмотрены предложения четырёх регионов: Республики Коми, Чукотки, Архангельской и Мурманской областей.

Мурманская область представила проект строительства двух многоквартирных жилых домов для работников здравоохранения и образования на 192 квартиры на улице Кирпичной в городе Мурманске.

«Инструмент арктической «Единой субсидии» – новый, он вводится в рамках принятых на Восточном экономическом форуме решений Президента Российской Федерации. Мы опробовали формат «Единой субсидии» на Дальнем Востоке. Он зарекомендовал себя хорошо. Так, по «Единой субсидии» в модернизацию социальной инфраструктуры дальневосточных регионов вложено порядка 100 млрд рублей. У нас есть возможность гибко, своевременно и в самых важных вопросах оказывать помощь регионам», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил Минвостокразвития России совместно с главами арктических регионов доработать механизм «Единой субсидии», чтобы учесть приоритеты развития данных регионов, принимая во внимание новый уровень стратегических вызовов, стоящих перед российской Арктикой. «Мы должны в Арктике инструмент «Единой субсидии» использовать эффективно, на пользу людям», – подчеркнул он.

В рамках заседания Госкомиссии глава Мурманской области Андрей Чибис также поднял вопрос о необходимости выделения федеральных средств на реализацию третьего этапа программы по реновации закрытых административно-территориальных образований.

Губернатор подчеркнул, что программа реновации ЗАТО, где проживают военнослужащие и их семьи, началась в Мурманской области в 2021 году. Ее поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин.

«В рамках первого этапа были отремонтированы 26 домов, 5 социальных учреждений, 419 квартир, а также дороги. 8 аварийных домов снесены, благоустроен ряд территорий. Финансирование программы в сумме 836 млн рублей производилось из консолидированных федеральных и региональных средств. В 2022 году, в рамках второго этапа, работы производятся за счет областного бюджета: на эти цели заложено 1,3 млрд рублей», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо сохранить запланированные объёмы реновации и финансирования программы, кроме того, появляются новые потребности в строительстве инфраструктуры в ЗАТО.

«Прошу зафиксировать наше обращение. Чтобы в следующем году для наших военных делался максимум возможного на территориях, которые определенно требуют опережающего развития», – обратился к главе Госкомиссии Андрей Чибис.

Юрий Трутнев поручил внести вопрос в протокол заседания. После детальной проработки совместно с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым он будет вынесен на рассмотрение Госкомиссии, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru