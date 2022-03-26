Мурманская область поддержит акцию «Час Земли»

26 марта пройдёт самая массовая экологическая акция на планете «Час Земли». Её поддержат и в Мурманской области.

Традиционно в рамках акции участники на один час гасят свет и отключают электроприборы в знак неравнодушного отношения к ресурсам планеты. В это же время по всему миру гаснет подсветка многих архитектурных достопримечательностей и памятников.

Сегодня в 20.30 отключится архитектурно-художественная подсветка телевышки на сопке Варничной, подсветка зданий правительства региона.

К акции присоединятся Мурманская областная Дума, муниципальные администрации и организации, Мурманская областная филармония, Мурманский областной краеведческий музей, а также ряд компаний региона, среди которых АО «ММТП», МУП «Североморскводоканал», АО «Апатитыводоканал», АО «Арктикшельфнефтегаз». Подсветку также выключат на Ледовом дворце и здании Центрального плавательного бассейна в Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, «Час Земли» – ежегодное международное событие. Россия участвует в акции с 2009 года. Цель акции – напомнить о необходимости беречь природу и ресурсы планеты.