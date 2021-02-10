Мурманская область поделилась опытом развития арктических территорий в рамках круглого стола с Агентством развития Норильска

Бизнес и инвестиции, развитие городской среды, реализация социальных проектов и туризм стали темами круглого стола, который состоялся в Мурманске на площадке ЦУРа в рамках сотрудничества региона с Агентством развития Норильска. Модератором встречи выступила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

«Сегодня Арктика – действительно уникальный регион во всех смыслах, и в части природно-ресурсного, и в части экономического потенциала. Наш регион, как и моногород Норильск, занимает ключевые позиции в реализации Стратегии развития Арктики», – подчеркнула Светлана Панфилова.

Мурманская область в числе лидеров среди регионов Арктической зоны РФ по привлечению инвестиций. На сегодняшний день статус резидента АЗРФ получили 19 проектов, в первую и единственную арктическую ТОР «Столица Арктики» вошли пять компаний, именно поэтому вопросы привлечения инвесторов в регион – в основе повестки встречи.

«Мурманская область – первый регион в маршруте наших деловых поездок. Интересен опыт Мурманской области в сфере развития туризма, привлечения инвестиций, создания территории опережающего развития. Это начало хорошего профессионального сотрудничества, уверен, работа будет плодотворной», – отметил глава делегации, первый заместитель директора АНО «Агентство развития Норильска» Константин Горбунов.

Всего в рамках круглого стола обсудили порядка 20 вопросов. Опытом Мурманской области также поделились министр экономического развития Татьяна Русскова, и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Андрей Варич, председатель комитета по туризму Александр Елисеев, директор УК «Столица Арктики» Александр Шутов. В обсуждении также приняла участие делегация Агентства развития Мончегорска.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, Агентство развития Норильска учреждено в 2017 году администрацией города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель» и Благотворительным фондом Владимира Потанина с целью повышения качества жизни в Норильске, развития социальной среды и роста человеческого капитала. В настоящее время Агентство работает по пяти направлениям: развитие городской среды; развитие туризма; развитие бизнес-среды; инвестиции; реализация социокультурных и образовательных проектов.