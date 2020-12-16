Мурманская область подключена к новому единому федеральному номеру по COVID-19

В Мурманской области за три дня в оперативном режиме настроен и введён в эксплуатацию новый единый федеральный номер для вопросов, касающихся коронавирусной инфекции. Короткий номер 122 заменил «горячую линию» региона 8-800-222-51-00.

Номер «горячей линии» также работает, но все звонки переадресовываются на 122. Комбинация для сотовых и стационарных телефонов одинаковая.

«122 – это бесплатный единый федеральный номер для всей страны. Он будет действовать во всех регионах и позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию», – пояснил начальник отдела развития систем коммуникации министерства цифрового развития Мурманской области Константин Тургунов.

В период противоэпидемических мер Единая региональная информационно-справочная служба «122» позволит гражданам круглосуточно получать актуальную информацию по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Мурманской области, а также по принимаемым антивирусным мерам.

Позвонив по короткому номеру 122, гражданин сможет получить общую информацию о коронавирусной инфекции в регионе, сообщить о прибытии из-за границы или о контакте с заболевшим, связаться с колл-центром, с горячей линией Роспотребнадзора или волонтерским центром Мурманской области, а также обратиться по вопросам ведения бизнеса в условиях пандемии.

В период с 30 ноября по 16 декабря на номер 122 поступило 4484 звонка от граждан. Среднее время ожидания 15 декабря составило 1,5 минуты.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в настоящее время «горячую линию» обслуживают 10 операторов. Проводится анализ звонков, на основании которого возможно принятие решения об увеличении количества операторов.

Во избежание некорректного набора обращаем внимание, что единый номер 112 – это вызов экстренных служб: МЧС, скорая медицинская помощь, полиция и другие.