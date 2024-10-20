Мурманская область поднялась на 1 место в рейтинге регионов по количеству исполнительных документов, направляемых мировыми судьями в Федеральную службу судебных приставов в электронном виде

По итогам прошедшего месяца Мурманская область заняла 1-е место среди субъектов Российской Федерации по направлению мировыми судьями электронных исполнительных документов в Федеральную службу судебных приставов. Итоги подведены Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В сентябре текущего года судебными участками мировых судей Мурманской области в ФССП в электронном виде направлено было направлено 6323 исполнительных документа, что в среднем составляет 132 документа на один судебный участок.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, подключение к сервису обмена исполнительными документами в электронном виде между судебными участками Мурманской области и ФССП по каналам межведомственного электронного взаимодействия стало возможным в результате успешной реализации министерством юстиции Мурманской области целевых мероприятий по цифровой трансформации деятельности мировых судей региона в рамках подпрограммы «Развитие института мировой юстиции в Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество», утверждённой постановлением правительства Мурманской области от 11.11.2020 №793-ПП.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/