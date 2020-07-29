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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 12:00

Мурманская область поднялась на 15 позиций в Национальном инвестиционном рейтинге

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2019 год Мурманская область улучшила своё положение и поднялась сразу на 15 позиций. О результатах работы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на Севере на заседании регионального правительства вчера доложил вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Он пояснил, что рейтинг по итогам года формируется на основе комплексной оценки субъекта – данных официальной статистики, опросов предпринимателей, мнения экспертов, а также позволяет выявить проблемные точки, на которые необходимо обратить внимание всем уровням власти.

Так, респонденты положительно оценили качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, отметили сокращение сроков регистрации юридических лиц и доступность кредитных ресурсов, также выросла доля государственных и муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого бизнеса. При этом предприниматели неудовлетворительно оценивают количество объектов инвестиционной инфраструктуры и доступность необходимых трудовых ресурсов.

В правительстве Мурманской области проведён детальный анализ всех представленных показателей, намечены точки роста для дальнейшего улучшения позиции.

Комментируя итоги доклада, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов особо отметил, что по динамике улучшения показателей Нацрейтинга Мурманская область – в числе лидеров среди всех субъектов страны. По мнению сенатора, это результат эффективной совместной работы и чёткой постановки задач.

Для повышения информированности инвесторов и предпринимателей о действующих мерах поддержки и проектах, реализуемых на территории региона, в июле начал работу обновленный Инвестиционный портал Мурманской области. Так, например, на сайте функционирует «личный кабинет инвестора», созданы навигаторы мер поддержки, инвестиционных проектов и площадок. На интерактивной карте размещены данные о земельных участках, объектах инфраструктуры, энергетических и иных ресурсах.

«За последний год в регионе сложилась положительная динамика движения в национальном рейтинге. Надо сделать так, чтобы система работала ещё более эффективно. Мы создали новый инвестиционный портал, который позволит оперативно получать достоверную информацию о возможностях для инвестирования, о потребностях Мурманской области в реализации различных проектов. В сентябре новый ресурс должен заработать как агрегатор информации, в том числе для привлечения инициатив», – обратил внимание губернатор Андрей Чибис.

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