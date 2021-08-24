Мурманская область поднялась на 15 позиций в рейтинге ГЧП

Минэкономразвития России подвело итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2020 год. Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценка результатов реализации проектов ГЧП в 2020 году и в предшествующие годы, а также оценка работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

Оценивались динамика реализации проектов ГЧП, накопленный опыт реализации проектов, состояние нормативно институциональной среды. По результатам интегральной оценки всех трех факторов Мурманская область поднялась на 15 мест в общем зачёте и заняла 23-е место в итоговой оценке, обогнав Краснодарский край, Оренбургскую и Владимирскую области.

«Чёткое и слаженное взаимодействие между предпринимателями и правительством – одно из ключевых направлений для развития региона. Так, например, первой концессией на спортивный объект в области стала ледовая арена «Метеор». Благодаря этому, у наших жителей появилась ещё одна точка притяжения, и при этом инвестор заинтересован в том, чтобы людям там нравилось. Ведь от этого будет напрямую зависеть доход. И наш рост в рейтинге показывает, что мы движемся в верном направлении», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наш регион продвинулся по результатам оценки состоянии нормативно-институциональной среды, заняв в этом рейтинге 9 место, опережая Калининградскую, Нижегородскую и Московскую области.

Полную информацию о рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год можно посмотреть по ссылке.