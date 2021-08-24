Президент России подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублейГубернатор призвал грибников соблюдать правила предосторожности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.08.21 12:30

Мурманская область поднялась на 15 позиций в рейтинге ГЧП

Минэкономразвития России подвело итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2020 год. Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценка результатов реализации проектов ГЧП в 2020 году и в предшествующие годы, а также оценка работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

Оценивались динамика реализации проектов ГЧП, накопленный опыт реализации проектов, состояние нормативно институциональной среды. По результатам интегральной оценки всех трех факторов Мурманская область поднялась на 15 мест в общем зачёте и заняла 23-е место в итоговой оценке, обогнав Краснодарский край, Оренбургскую и Владимирскую области.

«Чёткое и слаженное взаимодействие между предпринимателями и правительством – одно из ключевых направлений для развития региона. Так, например, первой концессией на спортивный объект в области стала ледовая арена «Метеор». Благодаря этому, у наших жителей появилась ещё одна точка притяжения, и при этом инвестор заинтересован в том, чтобы людям там нравилось. Ведь от этого будет напрямую зависеть доход. И наш рост в рейтинге показывает, что мы движемся в верном направлении», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наш регион продвинулся по результатам оценки состоянии нормативно-институциональной среды, заняв в этом рейтинге 9 место, опережая Калининградскую, Нижегородскую и Московскую области.

Полную информацию о рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год можно посмотреть по ссылке.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,53%-PRO Валюту (16+)Глава администрации Кольского района доложил Андрею Чибису о ходе работ в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды»-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)За пять лет на закрытую систему ГВС переведут 456 домов Ленинского округа Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика