Мурманская область поднялась на 15 пунктов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России

Мурманская область заняла 56 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями, улучшив свое положение на 15 позиций.

Рейтинг состоит из 44 показателей, сгруппированных в 17 факторов, влияющих на деловой и инвестиционный климат, которые формируются в том числе на основе опросов предпринимательского сообщества. Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в субъекте.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, предприниматели Мурманской области отмечают сокращение общего времени, необходимого для регистрации юридического лица, повышение эффективности подключения к электросетям, уменьшение количества дополнительно запрашиваемых документов в рамках контроля, повышение доступности кредитных ресурсов, а также положительно оценивают качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, интернет-портала об инвестиционной деятельности и портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства.

Кроме того, положение региона в рейтинге улучшено за счет увеличения доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, а также увеличения доли государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов.