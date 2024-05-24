Мурманская область поднялась на 17 позиций в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив

В Москве состоялось заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством Президента РФ, на котором были оглашен ежегодный рейтинг качества жизни.

По итогам 2023 года свои результаты улучшили 48 регионов, в числе которых Мурманская область. Регион улучшил свой результат на 17 позиций, поднявшись с 41 на 24 место.

«У всех наших планов есть важнейшее измерение – благополучие людей. Думаем, будет правильным, если оценкой действий правительства России и регионов станет Национальный рейтинг качества жизни, который ежегодно формирует АСИ», – сказал Владимир Путин.

Рейтинг содержит показатели региональной статистики в сферах строительства и ЖКХ, безопасности, экологии, здравоохранения, образования, соцзащиты и рынка труда. результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики.

За 2023 год по 52 показателям по Мурманской области динамика изменений была выше среднероссийской.

Регион получил высокие оценки и обеспечил улучшение значений показателей качества жизни по сравнению с 2022 годом по таким направлениям, как:

– высокая социальная ориентированность бюджетных расходов и рост объема подушевых государственных расходов на социальную защиту населения;

– рост уровня информируемости населения о социальном обслуживании;

– рост реальных среднедушевых денежных доходов населения;

– снижение доли бедного населения;

– снижение средней продолжительности поиска работы;

– снижение уровня безработицы;

– рост уровня занятости населения;

– высокая доступность дошкольного образования;

– рост доли учеников школ, обучающихся в первую смену;

– высокая доступность дополнительного образования детей;

– рост оценки успехов на Всероссийских олимпиадах школьников;

– увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

– высокая оценка благоустроенности жилья;

– рост количества объектов общественного питания на 100 тысяч человек;

– высокая пешая доступность продуктовых магазинов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, рейтинг даёт комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе, а анализ его результатов позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране.