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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.24 14:30

Мурманская область поднялась на 17 позиций в рейтинге развития государственно-частного партнёрства

Минэкономразвития России подвело итоги рейтинга развития регионов по уровню государственно-частного партнёрства за 2023 год. Мурманская область заняла 20 место по России, поднявшись на 17 позиций рейтинга, и занимает 3 место по Северо-Западному федеральному округу.

«Мурманская область активно развивает инфраструктуру, привлекает инвестиции и создает благоприятные условия для бизнеса. Данные рейтинга подтверждают, что совместные усилия властей и бизнес-сообщества приносят результаты и количество партнёрских проектов увеличивается», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

Общая стоимость проектов по соглашениям различных форм государственно-частного партнёрства с бизнесом превысила 140 млрд рублей. 

«ГЧП – эффективный инструмент, к которому растёт интерес со стороны бизнеса. Объём инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 году составил 955 млрд рублей. Это новый рекорд, на 31 млрд рублей превышающий аналогичный показатель 2022 года. Минэкономразвития, как регулятор, постоянно совершенствует сферу ГЧП. В 2023 году был принят законопроект, направленный на повышение прозрачности механизма ГЧП. В этом году ожидаем принятия поправок, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности. Важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП», – прокомментировал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. 

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в Мурманской области в настоящее время активно реализуются проекты в сфере государственно-частного партнёрства, охватывающие различные сферы деятельности: жилищно-коммунальное хозяйство, проекты в сфере энергосбережения, промышленности, спорта, туризма и другие. В частности, в 2023 году заключен ряд концессионных соглашений, направленных на развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни жителей региона. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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