Мурманская область поднялась на второе место в Национальном экологическом рейтинге регионов России

«Зелёный патруль» опубликовал «Национальный экологический рейтинг регионов России» по итогам осени текущего года, где Мурманская область занимает вторую позицию в рейтинге субъектов России.

«Мурманская область продолжает укреплять свои экологические позиции. Благодаря активным действиям со стороны региональной власти и общественности регион устойчиво поднялся до второго места в рейтинге. Рекультивированы крупные свалки в Мурманске и Заозерске, а за осенний период местные волонтеры провели десятки эколого-просветительских мероприятий», – отметила Анастасия Фатерина, руководитель отдела экологических инициатив «Зелёного патруля», руководитель волонтерских групп АНО «Чистая Арктика».

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в нашем регионе регулярно проводятся мероприятия по охране природы, ликвидации накопленного вреда и экологические акции. Особое внимание было уделено лесовосстановлению, очистке водоемов, рекультивации свалок и повышению экологической грамотности населения. И далее будут успешно развиваться экологические инициативы, проводиться активное сотрудничество с научными учреждениями, представителями бизнеса и вовлечение волонтеров в экологические проекты.

Фото (greenpatrol.r): https://gov-murman.ru/info/news/