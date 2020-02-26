Заключительный матч сезона команда «Мурман» проведёт 27 февраляСостоится принудительный спуск лавин на территории Восточного рудника КФ АО «Апатит»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.02.20 11:30

Мурманская область поднялась в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства

Мурманская область поднялась на шесть позиций в ежегодном рейтинге по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП) в России за 2019 год. Среди 85 регионов России Мурманская область заняла 38-е место, а среди 11 субъектов Северо-Западного федерального округа – 6-е место.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы ГЧП опубликован на официальном сайте Министерства экономического развития РФ. Его результаты были подготовлены на основании переходной методики расчета показателя «Уровень развития сферы ГЧП в субъекте РФ», которую Минэкономразвития утвердило в ноябре 2019 года.

Напомним, что в июне 2019 года в структуре Корпорации развития Мурманской области был создан Региональный центр ГЧП. Сегодня на сопровождении Центра – более 140 ГЧП-инициатив высокой социальной значимости, которые находятся на разных стадиях реализации, с общим объёмом инвестиций 51,5 млрд рублей.

Благодаря механизмам ГЧП в Мурманске в начале 2021 года заработает крытый ледовый каток в районе улицы Капитана Орликовой, а уже в марте 2020 года в здании Мурманского областного перинатального центра свои двери откроет первый в регионе Центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф». Центр сможет принимать до 300 пациентов в год, пишет  Корпорация развития Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Дмитрий
26.02.20 10:52
Арктик-ТВ в очередной раз начинают новое журналистское расследование. За это им большое спасибо! Уборка дворов и дорог от снега касаются каждого жителя области. Интересно посмотреть, как живут люди в
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Юг»
Павел К.
21.02.20 10:08
Этот праздник только для Московской области! Или будет пародия на День народного единства и День России, которые мы до сих пор не знаем как отмечать.
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO Деньги (16+)На некоторых АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 79 копеек, доллар укрепился почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 572 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика