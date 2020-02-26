Мурманская область поднялась в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства

Мурманская область поднялась на шесть позиций в ежегодном рейтинге по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП) в России за 2019 год. Среди 85 регионов России Мурманская область заняла 38-е место, а среди 11 субъектов Северо-Западного федерального округа – 6-е место.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы ГЧП опубликован на официальном сайте Министерства экономического развития РФ. Его результаты были подготовлены на основании переходной методики расчета показателя «Уровень развития сферы ГЧП в субъекте РФ», которую Минэкономразвития утвердило в ноябре 2019 года.

Напомним, что в июне 2019 года в структуре Корпорации развития Мурманской области был создан Региональный центр ГЧП. Сегодня на сопровождении Центра – более 140 ГЧП-инициатив высокой социальной значимости, которые находятся на разных стадиях реализации, с общим объёмом инвестиций 51,5 млрд рублей.

Благодаря механизмам ГЧП в Мурманске в начале 2021 года заработает крытый ледовый каток в районе улицы Капитана Орликовой, а уже в марте 2020 года в здании Мурманского областного перинатального центра свои двери откроет первый в регионе Центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф». Центр сможет принимать до 300 пациентов в год, пишет Корпорация развития Мурманской области.