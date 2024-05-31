Мурманская область подписала соглашение с Республикой Беларусь о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Мурманской области и комитетом по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета состоялось в столице Республики Беларусь. Цель – расширение и укрепление сотрудничества наших стран в сфере здравоохранения.

В соответствии с заключённым соглашением, взаимодействие по обмену опытом будет развиваться по следующим направлениям: организация специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по различным профилям; оказание скорой, а также паллиативной медицинской помощи и другим направлениям. Соглашение предполагает проведение совместных конференций и стажировок врачей.

«В рамках визита в Республику Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве между нашим Министерством здравоохранения и комитетом по здравоохранению Минского горисполкома. При знакомстве с системой здравоохранения республики увидели отличия: мы работаем в системе ОМС, а белорусская система здравоохранения финансируется за счёт бюджетов. Но также нашли и много общего, что ожидаемо, ведь мы связаны совместным советским прошлым. Есть успешные практики, которые хотим перенять у коллег, и, конечно, поделимся своими», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В состав делегации от региона вошли: заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко и заместитель главного врача по хирургической помощи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Арам Манучаров.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в ходе делового визита в Минск делегация Мурманской области ознакомилась с работой следующих медицинских организаций Республики Беларусь: Минский городской клинический онкологический центр, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, 6-я городская детская клиническая поликлиника, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г. Минска и 24-я городская поликлиника спецмедосмотров.

Фото: https://gov-murman.ru