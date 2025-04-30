Мурманская область подвела итоги регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

С 10 по 30 апреля в дистанционном формате прошёл региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, посвящённого Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. В конкурсе приняли участие 10 хоровых коллективов из семи муниципалитетов Мурманской области, в том числе 8 детских и 2 взрослых хора. Всего участниками мероприятия стали более 200 юных и взрослых северян.

Оценку выступлений проводило профессиональное жюри, которое возглавил председатель Мурманского отделения Всероссийского хорового общества Валерий Иванов. В состав экспертной комиссии вошли преподаватели Мурманского колледжа искусств, заслуженные работники культуры и почётные деятели искусств региона.

Как сообщает vk.com/murmanculture, по итогам конкурса звания лауреатов удостоены:

лауреаты I степени - хор старших классов Детской школы искусств имени А.С. Розанова из Кировска и хор студентов Мурманского колледжа искусств;

лауреаты II степени - хор старших классов Детской школы искусств города Полярные Зори и народный хор «Виктория» из Апатитского городского Дворца культуры имени В.К. Егорова;

лауреаты III степени - концертный хор Детской школы искусств города Полярные Зори.

Коллективы, занявшие первые и вторые места, представят Мурманскую область на окружном этапе фестиваля, который состоится осенью в Санкт-Петербурге. Победители окружного тура примут участие в финале конкурса в ноябре-декабре этого года.

Всероссийский хоровой фестиваль проводится с 2014 года при поддержке Министерства культуры РФ и Всероссийского хорового общества. Мероприятие способствует сохранению и развитию традиций академического хорового пения, а также выявлению талантливых коллективов по всей стране.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282780%2Fwall-139605315_29876