Мурманская область показала наибольший рост в рейтинге социально-экономического развития регионов России

Мурманская область стала лидером по динамике роста в рейтинге социально-экономического развития регионов России, проведённом РИА «Новости». По данным агентства, за 2019 год Кольское Заполярье улучшило свои показатели сразу на восемь позиций, поднявшись с 44 до 36 места.

Эксперты делят основные характеристики регионального развития, которые ложатся в основу рейтинга, на четыре условные группы: показатели масштаба экономики, ее эффективности, показатели бюджетной политики и социальной сферы.

Как отмечают авторы рейтинга, в прошлом году в Мурманской области улучшилось большинство показателей, учитываемых при анализе. Так, в Кольском Заполярье выросли объёмы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий и инвестиции в основной капитал. При этом заметно снизился уровень долговой нагрузки, а также уровень безработицы и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В результате интегральный рейтинг Мурманской области повысился на 5,4 балла, что позволило региону подняться в рейтинге на восемь мест и стать лидером по динамике позиций. Таким образом, Мурманская область поднялась на четвёртое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа, впереди Кольского Заполярья находятся только Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области.

Возглавляет рейтинг социально-экономического развития за прошлый год Москва с интегральным рейтингом 88,9 балла. Далее идут Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и республика Татарстан. В целом первая десятка по сравнению с 2018 годом практически не изменилась. Замыкают рейтинг социально-экономического развития Еврейская автономная область, республики Тыва и Алтай.