Мурманская область показывает стремительный рост в федеральном рейтинге эффективности деятельности губернаторов

Мурманская область показывает стремительный рост в рейтинге по федеральной оценке эффективности деятельности губернаторов. На основе фактических параметров оценки эффективности деятельности за 2019 год, опубликованных на информационных ресурсах Росстата и согласно предварительным расчетам Минэкономразвития, Андрей Чибис в этом году может войти в топ-20 по оценке эффективности, стремительно поднявшись более чем на 30 позиций.

Такие данные сегодня в ходе заседания правительства Мурманской области озвучила министр экономического развития региона Татьяна Русскова.

«Драйверами роста в прошлом году для региона стали увеличение объема инвестиций и числа высокопроизводительных рабочих мест, производительности труда, увеличение реальной зарплаты, а также повышение качества городской среды», – подчеркнула Татьяна Русскова.

По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств и инфраструктурных монополий) возросли на 6%. Общий объём инвестиций за счет всех источников финансирования достиг 171,4 млрд рублей и увеличился за год на 15 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, благодаря своевременной модернизации и повышению эффективности производства практически все крупные промышленные компании в 2019 году показали устойчивый рост производства, что позволило увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест на 6,5 тысячи единиц (до 96 тысяч рабочих мест). Производительность труда выросла на 12,7%.

Кроме того, в прошлом году произошел рост объемов производства, создана благоприятная конъюнктура рынка, выросла производительность труда в организациях реального сектора экономики, увеличился минимальный размер оплаты труда, что позволило нарастить темпы роста реальной заработной платы за 2 года на 11,7% (в оценке эффективности берется значение за два года), которая в 2019-м составила 63716 рублей. По этому показателю Мурманская область в лидерах по стране.

Также Татьяна Русскова сообщила, что индекс качества городской среды в регионе достаточно высокий и составляет 56%, чему способствовало качественное изменение городской среды за счет проведения масштабных работ в этой сфере.

Как отметила министр, по ряду показателей оценки эффективности по итогам шести месяцев 2020 года, несмотря на ограничения в связи с пандемией, Мурманская область не сдаёт позиций и продолжает показывать устойчивый рост инвестиций и реальной зарплаты.

Так, инвестиции выросли на 8,4% при общем их снижении в целом по стране. Прирост реальной заработной платы в этот период составил 4,2%.