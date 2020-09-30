В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.20 10:15

Мурманская область показывает стремительный рост в федеральном рейтинге эффективности деятельности губернаторов

Мурманская область показывает стремительный рост в рейтинге по федеральной оценке эффективности деятельности губернаторов. На основе фактических параметров оценки эффективности деятельности за 2019 год, опубликованных на информационных ресурсах Росстата и согласно предварительным расчетам Минэкономразвития, Андрей Чибис в этом году может войти в топ-20 по оценке эффективности, стремительно поднявшись более чем на 30 позиций.

Такие данные сегодня в ходе заседания правительства Мурманской области озвучила министр экономического развития региона Татьяна Русскова.

«Драйверами роста в прошлом году для региона стали увеличение объема инвестиций и числа высокопроизводительных рабочих мест, производительности труда, увеличение реальной зарплаты, а также повышение качества городской среды», – подчеркнула Татьяна Русскова.

По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств и инфраструктурных монополий) возросли на 6%. Общий объём инвестиций за счет всех источников финансирования достиг 171,4 млрд рублей и увеличился за год на 15 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, благодаря своевременной модернизации и повышению эффективности производства практически все крупные промышленные компании в 2019 году показали устойчивый рост производства, что позволило увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест на 6,5 тысячи единиц (до 96 тысяч рабочих мест). Производительность труда выросла на 12,7%.

Кроме того, в прошлом году произошел рост объемов производства, создана благоприятная конъюнктура рынка, выросла производительность труда в организациях реального сектора экономики, увеличился минимальный размер оплаты труда, что позволило нарастить темпы роста реальной заработной платы за 2 года на 11,7% (в оценке эффективности берется значение за два года), которая в 2019-м составила 63716 рублей. По этому показателю Мурманская область в лидерах по стране.

Также Татьяна Русскова сообщила, что индекс качества городской среды в регионе достаточно высокий и составляет 56%, чему способствовало качественное изменение городской среды за счет проведения масштабных работ в этой сфере.

Как отметила министр, по ряду показателей оценки эффективности по итогам шести месяцев 2020 года, несмотря на ограничения в связи с пандемией, Мурманская область не сдаёт позиций и продолжает показывать устойчивый рост инвестиций и реальной зарплаты.

Так, инвестиции выросли на 8,4% при общем их снижении в целом по стране. Прирост реальной заработной платы в этот период составил 4,2%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин-PRO Валюту (16+)Рубль устал падать-PRO Энергетику (18+)Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Область поможет решить проблему неработающих домовых бойлеров в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Новые правила приглашения на работу иностранцев будут действовать в ближайшие шесть лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика