Мурманская область показывает устойчивый тренд инвестиционного развития в Арктической зоне РФ

На оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Ольга Кузнецова озвучила текущие итоги социально-экономического развития Мурманской области. Наш регион остаётся лидером по количеству резидентов Арктической зоны Российской Федерации – статус получили 78 компаний с общим объемом инвестиций 94,5 млрд рублей.

«Фактический объём инвестиций в целом по региону за первое полугодие текущего года составил 83 млрд рублей и увеличился на 9,4 %, что выше среднероссийского значения. Также за 8 месяцев на 9,3 % вырос объём строительных работ. Это связано с реализацией масштабных инфраструктурных проектов», – отметила Ольга Кузнецова.

В Мурманской области также увеличилась численность занятых в экономике на 5,6%. В сфере экономики сегодня задействованы порядка 393 тысяч северян. В 2021 году также выросла среднесписочная численность работников на 1,5 тысячи человек.

Также отмечается рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 2,2 % и реальной заработной платы – на 3,5%. По обоим показателям регион на втором месте по СЗФО, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.