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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.21 16:30

Мурманская область полностью переходит на пластиковые транспортные карты с 1 мая

С 1 мая 2021 года прекращают действие бумажные проездные билеты для льготной категории граждан в связи с переходом Мурманской области на пластиковые транспортные карты. Проезд в общественном транспорте по «старым» бумажным проездным будет невозможен.

Транспортные карты нового формата сделаны из пластика ПВХ, который защищает чип. При использовании нет необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, так как все данные владельца считываются с карты, а также не нужно ждать конца месяца, чтобы купить новый проездной: действующую карту можно продлить в любой день.

Пополнить транспортную карту можно самостоятельно через личный кабинет и банкоматы Сбербанка и Почта Банка, сайт карта51.рф, а также в отделениях Почты России, пунктах продажи и пополнения пластиковых карт АО «Электротранспорт».

При бережном использовании карта будет исправно работать до 10 лет.

Подать заявление на получение пластиковой транспортной карты можно в любом центре «Мои документы» (МФЦ).

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития,  в случае утери карты необходимо будет оплатить 160 рублей за повторный выпуск карты. После оплаты обратиться в МФЦ. С собой нужно взять квитанцию об оплате повторного выпуска транспортной карты и документ, удостоверяющий личность гражданина либо личность и полномочия представителя гражданина.

С инструкциями по пополнению карты можно ознакомиться на сайте карта51.рф, на сайте указаны пункты продажи проездных в населенных пунктах. Бесплатная линия консультаций по телефону 8-800-200-600-5.

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