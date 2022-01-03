Мурманская область получила 15 млн рублей из федерального бюджета на расселение станции Выходной
Министерство транспорта Российской Федерации в рамках реализации проекта Мурманского транспортного узла выделила средства на расселение станции Выходной.
«На расселение оставшихся на станции Выходной 9 помещений, в которых граждане проживают по договорам социального найма, необходимо 20 миллионов рублей. Выделенные 15 миллионов рублей из федерального бюджета и 5 миллионов рублей из областного позволят полностью обеспечить доступность территории для продолжения этого важного для региона проекта», - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
Завершить расселение станции Выходной планируется в 2022 году, сообщает Министерство строительства Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434242/#&gid=1&pid=1