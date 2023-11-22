Мурманская область получила 23 новых автобуса

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская область вошла в число 12 российских регионов, которым Президент Российской Федерации Владимир Путин передал новый общественный транспорт.

«От чёткой, надёжной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным. И в этой сфере много задач. Предстоит реализовать масштабные проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта. Среди ключевых приоритетов здесь ежегодное, ритмичное обновление техники, а значит, снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране», – подчеркнул Владимир Путин 20 ноября в рамках телемоста.

Очередной этап обновления пассажирского транспорта в нашем регионе реализован при поддержке Президента России и правительства Российской Федерации в рамках средств специальных казначейских кредитов.

«Мурманск получил 23 автобуса. Они скоро выйдут на линию. Благодаря этой поставке общественный парк не старше пяти лет в городе-герое составит уже 84%», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Новые автобусы будут работать на четырёх маршрутах регулярных перевозок Мурманска: №10А «ул. Героев Рыбачьего – завод «Севморпуть» –15 автобусов большого класса; №19 «ул. Крупской – Морской вокзал» – 5 автобусов большого класса; №25 «Семеновское озеро – Молокозавод» – 1 автобус среднего класса; №29 «ул. Фрунзе – ул. Мира» – 2 автобуса среднего класса.

В региональном Минтрансе отмечают, что реализация данного мероприятия позволит на 100% обновить парк подвижного состава на перечисленных маршрутах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время все 23 автобуса поставлены на территорию Мурманской области и проходят процедуры государственной регистрации и брендирования в едином стиле «Транспорт Севера». Далее автобусы пройдут обкатку и будут выпущены на линию до конца декабря 2023 года.

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства напоминает, что с 2021 года в рамках плана «На Севере – жить» в регионе идёт масштабное обновление общественного транспорта. В том числе на средства областного бюджета в Мурманской области закуплено 233 единицы – 55 троллейбусов и 178 автобусов. Доля транспортных средств, работающих на маршрутах регулярных перевозок Мурманской области по регулируемым тарифам возрастом не старше 5 лет, с учетом обновления за счет собственных средств перевозчиков, составляет 88%.

Фото: https://gov-murman.ru