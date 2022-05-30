Мурманская область получила более 146 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической отрасли

Мурманская область вошла в число 21 регионов и получила более 146 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании.

«Все заявки от Мурманской области были отмечены на федеральном уровне и получили одни из самых высоких баллов. За эту работу благодарю Комитет по туризму», – отметил Андрей Чибис.

В регионе будут реализованы мероприятия по поддержке общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов; реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры – обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоёмах в соответствии с ГОСТом; развитию инфраструктуры туризма, в том числе приобретение туристского оборудования; разработке новых туристских маршрутов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона подчеркнул, что в ближайшее время необходимо провести работу по распределению средств между предпринимателями. Информация о данных мерах поддержки будет размещена на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области.

«Прошу широко проинформировать о старте отбора, чтобы все желающие предприниматели имели возможность подготовить свои проекты по развитию нашей туристической инфраструктуры», – заключил губернатор.

