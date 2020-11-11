Мурманская область получила федеральную дотацию на мероприятия по борьбе с COVID-19

В Мурманскую область из федерального бюджета поступила дотация в сумме 124,1 млн рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Дотация предоставлена на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г . № 2804-р и поручений заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

Как сообщает региональное Министерство финансов, финансовые средства будут израсходованы в том числе на закупку средств индивидуальной защиты, обеспечение необходимого охвата тестированием на выявление COVID-19, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и иные мероприятия, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.