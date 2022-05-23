В рамках комплекса мер правительства Российской Федерации по обеспечению развития экономики в условиях внешнего давления Мурманская область получила федеральную поддержку в размере 100 млн рублей на реализацию общественных инициатив предпринимателей, готовых построить модульные гостиницы. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Туризм – быстрорастущая отрасль. Поддержку получат те предприниматели, которые готовы реализовать в текущем году проекты, связанные со строительством модульных объектов размещения», – отметил губернатор.

По одной заявке возможно получить не более 15 млн рублей. Софинансирование составит минимум 100% от суммы. Благодаря этому в регионе будет поддержано не менее 7 общественных инициатив.

«В прошлом году наш регион посетило рекордное количество человек – 486 тысяч. Мы продолжим уделять внимание развитию туристической отрасли, в том числе выделять региональные гранты. Необходимо, чтобы качество сервиса росло, и регион становился комфортнее прежде всего для отдыха самих северян», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обратиться за консультацией по вопросам касательно субсидии можно в Комитет по туризму Мурманской области.