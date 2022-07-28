Мурманская область получила федеральный грант в 360 млн рублей за эффективную работу региональной управленческой команды

В 2021 году команда правительства Мурманской области вошла в число лучших по итогам оценки эффективности по показателям, утверждённым Президентом России. В качестве поощрения региону предоставлен федеральный грант в размере 360 млн рублей. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил вчера в ходе выездного заседания регионального правительства, состоявшегося сегодня в Оленегорске.

«Федеральные средства будут направлены на продолжение реализации программы обновления общественного транспорта, коммунальной техники и машин скорой помощи для муниципалитетов», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/