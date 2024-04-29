Мурманская область получила награды национальной премии «Умный город»

Церемония награждения лучших проектов цифровизации городского хозяйства II Национальной премии «Умный город» прошла в Железноводске. Победители были определены в 32 отраслевых, специальных и персональных номинациях. Одним из основных критериев оценки в этом году стало применение отечественных цифровых решений, нацеленность на достижение технологического суверенитета при цифровой трансформации городского хозяйства.

Мурманская область получила награды сразу в нескольких номинациях – в номинации «Спорт» за проект «Автоматизированная информационная система «Региональные школьные спортивные клубы» и в номинации «Социальная сфера» за программный комплекс «Информационная система управления финансами», а также стала серебряным призёром в номинации «Спорт».

«Организационным комитетом всего рассмотрено более 300 проектов из 56 регионов России. От Мурманской области были представлены как новые проекты, так и решения, работа над которыми ведется не первый год. Информационная система «Региональные школьные спортивные клубы» собрала в одном месте более ста заполярных учреждений, где можно найти их адреса, узнать дату и место проведения соревнований, узнать актуальные новости этих спортивных объединений. «Информационная система управления финансами» же помогает автоматизировать ключевые процессы в сфере государственного финансового контроля», – сообщила во время премии заместитель министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, она напомнила, что регион уже становился финалистом I Национальной премии «Умный город». В прошлом году призерами и лауреатами от Мурманской области были признаны портал «Наш Север», Единая карта жителя Мурманской области и Инвестиционный портал Мурманской области.

Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

Фото: https://gov-murman.ru