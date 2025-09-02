Мурманская область получила статус региона-лидера рейтинга по реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2024 году

В рамках IX Всероссийского форума Волонтёров-медиков прошло вручение наград за «Лучший региональный орган исполнительной власти по итогам проведения мониторинга реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в субъектах Российской Федерации – 2024.

В лидеры рейтинга вошла и Мурманская область в лице регионального Министерства здравоохранения, получив статус региона-лидера рейтинга по реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2024 году.

Награду вручил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко региональному координатору ВОД «Волонтёры-медики» Мурманской области, члену Молодёжного парламента при Государственной Думе ФС РФ Дмитрию Михайлевичу.

Эта награда – символ плодотворной и слаженной работы добровольчества и регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья в Мурманской области, отмечает региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552594/#&gid=1&pid=1