Мурманская область получила в подарок от федерального Минпрома лыжи, сноуборды и музыкальные инструменты

Сертификат на получение 20 пар горных лыж, 30 сноубордов, трёх ксилофонов и трёх наборов барабанов был передан министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым губернатору Мурманской области Андрею Чибису в рамках рабочей встречи в Москве 5 февраля.

«Мы получили подарок от Министерства промышленности и лично от министра Дениса Валентиновича Мантурова, который является председателем наблюдательного совета МГТУ и активно помогает нашей области во всех начинаниях. Это оборудование для оснащения музыкальных и спортивных школ. Всё это в скором времени поступит в Мурманскую область», – сообщил глава региона в ходе оперативного совещания.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поручил заместителю губернатора Елене Дягилевой проконтролировать распределение инвентаря по тем школам, которые действительно в нём нуждаются.