Мурманская область получила второе место на премии «Маршрут построен» в номинации «Автотуризм»

Этой оценки наш регион удостоен за разработку и реализацию проекта «Маршрут для автопутешественников и караванеров: от Белого до Баренцева моря».

Этот маршрут разработан с учётом интересов автотуристов, стремящихся к комфорту и безопасности на дорогах, и стал основой для второго национального маршрута в Мурманской области.

Маршрут был построен с учётом необходимого придорожного сервиса: удобные зоны отдыха, оснащённые парковками, туалеты, кафе и заправки, что делает путешествие по маршруту максимально комфортным и безопасным для туристов.

«Мы гордимся тем, что наш маршрут «От Белого до Баренцева моря» получил столь высокую оценку на премии «Маршрут построен». Это признание усилий по развитию автотуризма в нашем регионе и улучшению придорожной инфраструктуры. Ознакомиться с маршрутом можно на туристическом портале Мурманской области», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, присуждение второго места на премии «Маршрут построен» подтверждает значимость проделанной работы и стимулирует дальнейшее развитие туристической отрасли Мурманской области. В планах продолжение работы по улучшению инфраструктуры и создание новых, не менее захватывающих маршрутов для автотуристов.

Фото: https://gov-murman.ru