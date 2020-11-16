Мурманская область получит 42 миллиона рублей на реализацию туристических проектов

16 проектов в сфере туризма, реализуемых в Мурманской области, получат федеральную поддержку в размере более 42 миллионов рублей.

Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию новой в туризме меры поддержки правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей. В конкурсе участвовали более 4000 проектов, победили 472. 16 из них инициированы предпринимателями Кольского Заполярья.

Гранты получат предприниматели, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Получатели вложат в свой проект собственные средства – не менее 30% от объёма запрашиваемого гранта.

«Субсидию получит проект создания ресторана на полуострове Средний. Один из туроператоров средства гранта направит на покупку микроавтобуса с оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Владельцы гостиниц и мини-отелей планируют за счет гранта улучшить качество услуг. В этом мы турбизнес полностью поддерживаем. Северяне и наши гости должны получать качественный сервис, чтобы ничто не могло испортить впечатления от путешествий по Кольскому краю», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

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