В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппаМинистерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.08.25 10:00

Мурманская область получит 502 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт пяти колледжей региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис рассказал о результатах конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации на капитальный ремонт колледжей в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Мурманская область получит 502 млн рублей из федерального бюджета для ремонта шести зданий в пяти колледжах региона. В число победителей вошли Мурманский индустриальный колледж, Апатитский политехнический колледж имени Голованова, Мончегорский политехнический колледж, Полярнозоринский энергетический колледж и Мурманский педагогический колледж. Благодарю за поддержку Министерство просвещения России и лично Сергея Сергеевича Кравцова», — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в текущем году уже продолжаются капитальные ремонты в трёх колледжах региона. Благодаря федеральной поддержке до 2027 года планируется отремонтировать 13 зданий региональных колледжей, в том числе пять зданий общежитий. Общий объём инвестиций превысит 1,1 млрд рублей.

Отдельное внимание было уделено развитию материально-технической базы системы среднего профессионального образования. В рамках реализации нацпроекта в регионе открывается 55 новых пространств, в том числе 24 лабораторий и мастерских, созданы два новых кластера для подготовки специалистов. Мурманская область демонстрирует высокие результаты в реализации проекта «Профессионалитет». Так, в программе участвуют 17 региональных колледжей.

«Также напомню, что по эффективности реализации этой программы, в которую вкладываются областные и федеральные средства, а также частные партнеры, которые трудоустраивают не менее 85% наших выпускников, Кольское Заполярье вошло в топ-5 регионов России. При том, что по количеству колледжей наш регион не самый большой. Благодарю всех коллег и команды колледжей, которые внесли свой вклад. И, конечно, Министерство просвещения за поддержку», — сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, о готовности образовательных организаций региона к 2025-2026 учебному году подробно доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552252/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях-PRO Валюту (16+)Курс доллара США немного снижается к евро-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»