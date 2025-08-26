Мурманская область получит 502 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт пяти колледжей региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис рассказал о результатах конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации на капитальный ремонт колледжей в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Мурманская область получит 502 млн рублей из федерального бюджета для ремонта шести зданий в пяти колледжах региона. В число победителей вошли Мурманский индустриальный колледж, Апатитский политехнический колледж имени Голованова, Мончегорский политехнический колледж, Полярнозоринский энергетический колледж и Мурманский педагогический колледж. Благодарю за поддержку Министерство просвещения России и лично Сергея Сергеевича Кравцова», — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в текущем году уже продолжаются капитальные ремонты в трёх колледжах региона. Благодаря федеральной поддержке до 2027 года планируется отремонтировать 13 зданий региональных колледжей, в том числе пять зданий общежитий. Общий объём инвестиций превысит 1,1 млрд рублей.

Отдельное внимание было уделено развитию материально-технической базы системы среднего профессионального образования. В рамках реализации нацпроекта в регионе открывается 55 новых пространств, в том числе 24 лабораторий и мастерских, созданы два новых кластера для подготовки специалистов. Мурманская область демонстрирует высокие результаты в реализации проекта «Профессионалитет». Так, в программе участвуют 17 региональных колледжей.

«Также напомню, что по эффективности реализации этой программы, в которую вкладываются областные и федеральные средства, а также частные партнеры, которые трудоустраивают не менее 85% наших выпускников, Кольское Заполярье вошло в топ-5 регионов России. При том, что по количеству колледжей наш регион не самый большой. Благодарю всех коллег и команды колледжей, которые внесли свой вклад. И, конечно, Министерство просвещения за поддержку», — сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, о готовности образовательных организаций региона к 2025-2026 учебному году подробно доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552252/#&gid=1&pid=1