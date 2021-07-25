Мурманская область получит более 800 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи

Распоряжение о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований регионам в объеме более 85 млрд рублей на предоставление дополнительного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Такая поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения.

«Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», – отметил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

На эти цели Мурманской области распределено 806,1 млн рублей, сообщает региональное Министерство финансов.