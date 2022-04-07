Мурманская область получит дополнительную федеральную поддержку для стимулирования строительной отрасли

Мурманская область получит дополнительную федеральную поддержку на компенсацию удорожания объектов капитального строительства и стимулирование жилищного строительства. Важных для региона договоренностей удалось достичь в рамках состоявшейся рабочей встречи министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и губернатора Андрея Чибиса.

Открывая встречу, глава Минстроя РФ высоко оценил работу, проводимую в Мурманской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«На территории региона активно реализуются федпроекты, в том числе расселение аварийного жилья ведется ускоренными темпами, и уже на сегодняшний день с начала года переселено порядка 400 человек из 7 тысяч кв. метров, что составляет порядка 90% от плана. Минстроем России в рамках текущей ситуации готовятся все необходимые меры для эффективной и слаженной работы в регионах», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

Всего в Мурманской области с начала этого года введено в эксплуатацию 21 тысяча кв. метров жилья, что составляет 44% от плана.

Ключевым вопросом встречи стала поддержка строительной отрасли региона. Так, Ирек Файзуллин и Андрей Чибис обсудили реализацию механизма инфраструктурных бюджетных кредитов. Профильное федеральное ведомство поддержало включение Мурманской области в программу субсидирования застройщиков, что простимулирует приток средств в жилищное строительство. Программой предусмотрено возмещение части затрат как по кредитам на низкомаржинальные проекты, так и по кредитам на реализацию проектов жилищного строительства. Мера направлена на сохранение темпов ввода жилья в 2022-2023 годах за счёт ограничения роста процентной ставки по таким кредитным договорам до уровня не более 15%.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава федерального ведомства поддержал Мурманскую область в вопросе увеличения расчётной стоимости строительства 1 кв. метра жилья в регионе для получения дополнительного федерального финансирования.

Также Ирек Файзуллин подтвердил выделение региону средств из федерального бюджета на компенсацию удорожания объектов капитального строительства, создаваемых с участием федеральных средств.

«Для нас принципиально важно ещё раз зафиксировать договорённости с Минстроем и подтвердить нашу готовность реализовать все запланированные задачи, несмотря на обстоятельства. Спасибо Иреку Энваровичу за готовность ускорить решение по важнейшим для нас вопросам, связанным со стоимостью квадратного метра жилья в Мурманской области, и инструментам активизации темпов расселения северян из аварийного жилья и комплексного развития территорий», – прокомментировал итоги встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис.