Мурманская область получит дополнительную финансовую поддержку

В Москве состоялась встреча министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

По итогам встречи принято решение о предоставлении Мурманской области казначейского (льготного) кредита. Это позволит снизить нагрузку на региональный бюджет и обеспечить стабильное выполнение социальных обязательств.

«Несмотря на санкционное давление, экономика Мурманской области сохраняет устойчивость, в том числе благодаря поддержке федерального центра. Дополнительные финансовые решения позволяют нам уверенно реализовывать ключевые проекты и поддерживать сбалансированность бюджета», — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что ранее полученное дополнительное финансирование уже позволило поддержать работников бюджетной сферы.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по вопросам бюджетной политики и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

Андрей Чибис поблагодарил Антона Силуанова за внимание к Мурманской области и поддержку реализуемых инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564478/#&gid=1&pid=1