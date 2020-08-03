Мурманская область получит дополнительные 30 млн рублей на тушение пожаров
Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.
О текущей пожарной обстановке в лесах Мурманской области доложил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Сергей Носарев. За прошедшую неделю в регионе зафиксировали и ликвидировали семь лесных пожаров общей площадью
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Сергей Носарев отметил, что в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костёр» 43 государственных лесных инспектора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и лесничеств выполнили 42 рейда на землях лесного фонда. На прошлой неделе мероприятия проводились совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Мурманской области, УМВД по Мурманской области и представителями органов местного самоуправления.