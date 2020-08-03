Мурманская область получит дополнительные 30 млн рублей на тушение пожаров

Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

О текущей пожарной обстановке в лесах Мурманской области доложил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Сергей Носарев. За прошедшую неделю в регионе зафиксировали и ликвидировали семь лесных пожаров общей площадью 13 га . Борьба с огнем велась на территориях Кольского, Печенгского, Зашейковского, Мурманского, Терского и Ковдозерского лесничеств. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствовала. Все возгорания были локализованы в течение суток. В настоящее время действующие пожары на территории Мурманской области отсутствуют. Авиапатрулирование и мониторинг пожарной обстановки в лесах ведется в штатном режиме. Возгораний на землях, не относящихся к лесному фонду, на территории муниципальных образований за прошедшую неделю зафиксировано не было. В отдельных районах Мурманской области противопожарный режим продлен до 5 августа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Сергей Носарев отметил, что в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костёр» 43 государственных лесных инспектора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и лесничеств выполнили 42 рейда на землях лесного фонда. На прошлой неделе мероприятия проводились совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Мурманской области, УМВД по Мурманской области и представителями органов местного самоуправления.