Мурманская область получит дополнительный межбюджетный трансферт для строительства детского сада

В связи со значительным удорожанием строительных материалов и работ потребовались дополнительные средства для возведение дошкольного учреждения на ул. Капитана Орликовой в Мурманске. Правительство Мурманской области своевременно обратилось в Минстрой России с заявкой на дополнительные средства для строительства социально значимого объекта.

Дополнительный межбюджетный трансферт составил без малого 12,8 млн рублей. Эти средства помогут снизить нагрузку на областной бюджет и с наименьшими рисками реализовать строительные планы.

Правительство Мурманской области ведёт работу по выделению дополнительного федерального финансирования для реализации строительных проектов и по другим социальным объектам, которые запланированы в рамках реализации национальных проектов, сообщает региональное Министерство информационной политики.