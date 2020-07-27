Мурманская область получит федеральную финансовую поддержку в размере почти 1,5 млрд рублей

Правительством РФ принято решение о предоставлении Мурманской области финансовой поддержки в размере более 1,4 млрд рублей. Об этом глава региона Андрей Чибис рассказал сегодня, открывая оперативное совещание регионального правительства. Как отметил губернатор, такое решение – результат эффективной совместной работы финансового блока правительства Мурманской области и заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова.

Андрей Чибис поблагодарил сенатора за отстаивание позиции региона на федеральном уровне.

«Эти деньги, безусловно, нашему бюджету будут очень актуальны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, решение о выделении из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России в связи с пандемией коронавируса было принято на заседании правительства 24 июля. Отмечается, что финансовая поддержка за счет предоставляемых дотаций позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов.