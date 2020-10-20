Мурманская область получит федеральную субсидию на социальные доплаты пенсионерам

Мурманская область получит дополнительное финансирование в размере 34,43 млн рублей из федерального бюджета на региональные социальные доплаты к пенсии, соответствующее распоряжение правительства подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

По информации регионального министерства труда и социального развития, выплата региональных социальных доплат к пенсии (РСДП) неработающим пенсионерам Мурманской области осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Между Министерством труда и социальной защиты РФ и правительством Мурманской области заключено соглашение о предоставлении федеральной субсидии бюджету Мурманской области, в рамках которого на 2020 год на выплату РСДП предусмотрено 995,57 млн рублей, из которых 706,86 млн рублей – средства федерального бюджета, 288,71 млн рублей – областного бюджета. После получения субсидии общий объем федеральных средств, предусмотренных в регионе на эти цели, составит 741,29 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, что право на получение РСДП имеют неработающие пенсионеры, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе. В 2020 году эта величина составляет 14354 рубля.

В настоящее время получателями РСДП являются свыше 18 тысяч неработающих пенсионеров Мурманской области, средний размер доплаты составляет порядка 4720 рублей.