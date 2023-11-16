Мурманская область получит средства из федерального бюджета на мазут уже в этом году: решение принято на встрече Антона Силуанова и Андрея Чибиса

В Москве состоялась рабочая встреча Министра финансов РФ Антона Силуанова и губернатора Андрея Чибиса. Стороны обсудили исполнение ряда поручений Президента Владимира Путина о финансовой поддержке Мурманской области.

Так, уже в этом году регион получит средства из федерального бюджета на компенсацию выпадающих расходов на мазут.

«Это позволит закупить топливо до конца отопительного периода», – прокомментировал Андрей Чибис. Он также отметил, что обсуждались варианты поддержки и на следующий год.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее в ходе визита в Мурманскую область глава государства Владимир Путин также поручил активизировать работу по реновации ЗАТО, инициированную губернатором Андреем Чибисом. Во исполнение данного поручения в проекте федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов зарезервированы средства в объёме по 10 млрд рублей ежегодно на поддержку ЗАТО и населенных пунктов в Арктической зоне, где дислоцируются военнослужащие и проживают их семьи.