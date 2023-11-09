Мурманская область получит свыше 10,9 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

Средства, выделенные из федерального бюджета, пойдут на приобретение оборудования для центральных районных и городских больниц, которое позволит выявлять сахарный диабет и контролировать пациентов с ранее обнаруженным заболеванием.

Анализаторы гликированного гемоглобина клинико-диагностических лабораторий будут приобретены до конца 2023 года. Соответствующее постановление о внесении необходимых изменений в государственную программу «Здравоохранение» подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее пациенты с подозрением на сахарный диабет, а также нуждающиеся в контроле сдавали анализ крови в своей районной больнице, а сам анализ на гликированный гемоглобин проводился на базе лаборатории Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Переоснащение позволит проводить анализ непосредственно в лабораториях ЦРБ и ЦГБ.

Приобретаемое оборудование позволит улучшить доступность диагностической помощи населению с сахарным диабетом и подозрением на него, а также снизить вероятность возникновения осложнений у пациентов с установленным диагнозом.

Мероприятия по закупке необходимого оборудования реализуются в рамках региональной программы «Борьба с сахарным диабетом», отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru