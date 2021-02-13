Мурманская область получит в тестовую эксплуатацию два новых автобуса

Делегация Мурманской области во главе с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Виктором Тиховским с рабочим визитом посетила Ликинский автобусный завод автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ» в Московской области.

Делегация ознакомилась с модельным рядом завода: автобусами среднего, большого и особо большого класса, порядка 20 модификаций автобусов. Дополнительно осмотрели автобусы других производителей, входящих в автомобилестроительный холдинг.

Одна из важных задач профильного министерства региона – изучить варианты обновления парка маршрутных транспортных средств Мурманской области и определить наиболее выгодные условия поставки техники.

В ходе переговоров с производителями достигнуто соглашение о предоставлении перевозчикам Мурманской области для тестовой эксплуатации двух автобусов среднего и большого классов. Это позволит региону определить качество техники и принять решение о дальнейшем сотрудничестве с заводом.

Жители Мурманской области увидят новую пассажирскую технику на маршрутах уже в марте и смогут оценить уровень комфорта новых транспортных средств, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Делегация Мурманской области во главе с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Виктором Тиховским с рабочим визитом посетила Ликинский автобусный завод автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ» в Московской области.

Делегация ознакомилась с модельным рядом завода: автобусами среднего, большого и особо большого класса, порядка 20 модификаций автобусов. Дополнительно осмотрели автобусы других производителей, входящих в автомобилестроительный холдинг.

Одна из важных задач профильного министерства региона – изучить варианты обновления парка маршрутных транспортных средств Мурманской области и определить наиболее выгодные условия поставки техники.

В ходе переговоров с производителями достигнуто соглашение о предоставлении перевозчикам Мурманской области для тестовой эксплуатации двух автобусов среднего и большого классов. Это позволит региону определить качество техники и принять решение о дальнейшем сотрудничестве с заводом.

Жители Мурманской области увидят новую пассажирскую технику на маршрутах уже в марте и смогут оценить уровень комфорта новых транспортных средств, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.