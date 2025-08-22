Вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании штабе под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

Мурманская область получит значительную финансовую поддержку из федерального бюджета на строительство тепловых сетей для нового жилого комплекса. Решение о выделении средств было принято на заседании в правительстве РФ под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

«Благодарю Вас, Марат Шакирзянович, Минстрой России, Фонд развития территорий, задействованные федеральные министерства за взаимодействие, помощь и возможность реализации таких важных для регионов мероприятий. Деньги направим на обеспечение теплом строящегося жилищного комплекса «Глоракс Кольский». Это более 106 тысяч квадратных метров нового жилья», — сказал Андрей Чибис.

Проект Мурманской области по созданию инженерной инфраструктуры успешно прошёл отбор и получил одобрение на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства будут предоставлены на срок до 15 лет под 3% годовых. Этот механизм позволяет решать сразу несколько ключевых задач: упрощает и ускоряет для застройщиков процесс подключения к, значительно снижает их расходы на создание инфраструктуры, что, в конечном счёте, может положительно сказаться на формировании конечной стоимости жилья для северян.

«Мы сделали ещё один шаг в реализации программы казначейских инфраструктурных кредитов — только что одобрили новое распределение средств для регионов. Это проекты модернизации ЖКХ, а также работа по комплексному развитию Дальнего Востока и Арктики. В сумме более 41 млрд рублей, которые пойдут на улучшение качества жизни людей в 19 регионах. Работы впереди предстоит много, задачи стоят масштабные, и терять темпы работ нельзя. От оперативности региональных команд теперь зависит, как быстро люди увидят конкретные результаты этой работы», – подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, что жители Мурманской области стали активнее покупать квартиры в новостройках региона, особенно по «Арктической ипотеке». Сейчас в области строят 20 многоквартирных домов, и уже свыше 350 квартир в них куплено. При этом больше половины — по «Арктической ипотеке» под 2%. Также по инициативе главы региона Андрея Чибиса с 1 июля изменилась методика расчёта средней стоимости квадратного метра для льготных программ — её приблизили к рыночной цене. Раньше из-за заниженных показателей многие новостройки не попадали под «Арктическую ипотеку». Теперь доступных для покупки квартир стало больше.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в ближайшие 10 лет в регионе планируется построить порядка миллиона квадратных метров жилья — в рамках мастер-планов опорных агломераций и плана «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551786/#&gid=1&pid=12