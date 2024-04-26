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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.24 09:30

Мурманская область поможет подготовить подшефный регион к отопительному сезону 2024/2025 года

Правительство Мурманской области совместно с областными предприятиями продолжает помогать подшефному Приморскому району Запорожской области в восстановлении жилищно-коммунальной инфраструктуры и обустройстве мирной жизни.

Так, АО «МЭС» заключены контракты на выполнение работ по подготовке к отопительному периоду объектов теплоснабжения.

Отопительный сезон 2023/2024 гг. завершился в Приморском районе ещё 15 апреля. Сегодня заполярные энергетики уже приступили к запланированным работам.

В общей сложности подготовить к зиме необходимо 22 котельные — на три больше, чем в предыдущем году.

Из новых объектов — твёрдотопливная котельная в детском саду села Инзовка, электрокотельная в дошкольном учреждении в селе Юрьевка и газовая котельная в общеобразовательной школе №2 в Приморске.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в межотопительный период здесь будет произведена частичная замена основного и дополнительного оборудования: контрольно-измерительных приборов, арматуры, электрических шкафов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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