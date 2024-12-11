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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.24 16:00

Мурманская область попала в топ-10 зимних мест для необычных фото и видео

Сервис tutu.ru провёл опрос и выяснил, какие зимние места России путешественники считают подходящими для необычных фото и видео. Оказалось, что красотам Мурманской области эксперты этой площадки отдали 10-е место.

Сезон охоты за северным сиянием в разгаре, и самым интересным местом путешественники считают Териберку. Её выбрали более 25% опрошенных. Яйца дракона, кладбище кораблей, скелет кита — мест для зимних фото достаточно. Ещё можно сфотографироваться с хаски, а ночью поймать на небе те самые зелёные всполохи. Не забывайте — чем дальше от городской черты, тем шансы увидеть северное сияние выше.

Зимой в Мурманске, как и во многих других городах России, делают скульптуры из снега и льда — сфотографироваться на их фоне предлагают 14% опрошенных. Безусловно, стоит отправиться и в «Снежную деревню» в Кировске Мурманской области. Когда в Хибинах выпадает снег, туда приезжают лучшие строители и скульпторы. Из снега и льда они создают поражающие воображение постройки. Темы «Снежной деревни» уникальны и не повторяются.

Мурманская область попала в список популярных локаций целых три раза. Около 11% путешественников считают, что заснеженные верхушки Хибин — отличный сюжет для зимней фотографии. И конечно, для идеального кадра нужны лыжи, сноуборд или чашка с горячим какао.

«Мурманская область всегда была интересна для фотографов, а в последние несколько лет стала крайне популярна и среди туристов, - отмечает Наталья Анисимова, руководитель партнёрских коммуникаций «Туту» и создатель проекта «Туту Медиаразведка». - Причём Мурманская область привлекательна в любое время года! С сентября по апрель — сезон северного сияния, за которым приезжают со всего мира (особенно охоту за сиянием любят китайские туристы). Летом поражает полярный день и белые ночи, которые дают почти бесконечные возможности для фотографирования в любое время суток. А ранней осенью надо отправляться за яркими красками — красными кустарниками, жёлтыми деревьями и на фоне этого особенно контрастным тёмным морем и суровым небом.

Регион умело развивает туризм вокруг своих главных фишек: северного сияния, фотоохоты на китов, гастрономии, походов на снегоступах. Туристам предлагают уникальный паспорт полярника, превращающий путешествие в игру. Отметки можно получить за посещение природных достопримечательностей, гастрономические открытия и другие активности.

Отдельного внимания заслуживает Териберка — маршрут, конечно, раскрученный, но места там с действительно эпичными видами на Баренцево море, скалистыми берегами и фотогеничными китами. Важно помнить, что поездки в Арктику требуют подготовки. Выбирайте сертифицированных гидов и проверенных операторов, зимние маршруты могут быть опасными.

Для любителей гастрономии — туры с дегустацией морепродуктов. Прямо на корабле. Дайверы ныряют за свежайшими гребешками и морскими ежами. Это и вкусно, и классный источник для контента в соцсети.

Если хочется чего-то нового — советую отправиться на Терский берег. Умба, Варзуга, Кузомень — эти заповедные места менее раскручены, но не менее живописны. Мастер-классы по изготовлению козуль и гадания — это тоже часть местного колорита.

Не забывайте про флоатинг — невероятно зрелищное развлечение, идеально подходящее для фото и видео. А прогулки на снегоступах на гору Волосяная подарят незабываемые виды на закат и заснеженные ели, которые выглядят как в сказке».

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