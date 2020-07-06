Мурманская область. Арктика (16+)06.07.20 10:45
Мурманская область попала в топ-12 рейтинга регионов по доходам населения
РИА «Новости» опубликовало «Рейтинг регионов по доходам населения – 2020». Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва.
Мурманская область в этом рейтинге занимает 12 место с показателями: «отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг» - 1,92; «доля населения за чертой бедности в 2019 году» - 10,8% и «доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году» - 0,9%.
Для сравнения, у лидера рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ эти показатели составили: 3,1; 5,6% и 0,8%.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
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