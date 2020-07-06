Мурманская область попала в топ-12 рейтинга регионов по доходам населения

РИА «Новости» опубликовало «Рейтинг регионов по доходам населения – 2020». Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва.

Мурманская область в этом рейтинге занимает 12 место с показателями: «отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг» - 1,92; «доля населения за чертой бедности в 2019 году» - 10,8% и «доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году» - 0,9%.

Для сравнения, у лидера рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ эти показатели составили: 3,1; 5,6% и 0,8%.