Мурманская область попала в топ-5 регионов, где покупают меньше всего водки

Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего объёмом продаж алкогольной продукции, подсчитало РИА «Новости» по данным статистики.

В Москве на водку пришлось 24,8% всех продаж – всего 352,3 тысячи декалитров. Санкт-Петербург стал вторым с долей в 25,5% (194,63 тысячи декалитров). Тройку замкнула Московская область, где было реализовано 431,1 тысячи декалитров водки – это 32% от всех продаж алкоголя в регионе.

В пятёрку также вошли Краснодарский край, где водка заняла 32,4% от всех продаж (177,9 тысячи декалитров) и Мурманская область с 32,45% (37,1 тысячи декалитров).

В топ-10 регионов, где жители меньше всего покупают водку, также вошли Севастополь (32,5%), Ростовская (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области.

Доля водки представлена в соотношении с общим объёмом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учёта пива, сидра, пуаре и медовухи.