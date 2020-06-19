Мурманская область попала в топ лучших регионов по борьбе с CoViD-19

Экспертный институт социальных исследований провёл анализ регионов по эффективности борьбы с коронавирусом. Мурманская область стала лидером по этому показателю в Северо-Западном федеральном округе, а также попала в топ-8 лучших территорий России.

Специалисты признали нашу практику эффективной с точки зрения борьбы с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями. Анализ деятельности по противодействию пандемии региональных властей по округам показал, что в Заполярье была применена верная тактика, а также своевременно вводился пакет мер.

Из ключевых моментов эксперты отметили, что в Мурманской области зафиксирован низкий коэффициент летальности, своевременно вводились и снимались ограничения, а также проработаны меры поддержки гражданам и бизнесу.

Также учитывались показатели тестирования, количество заболевших, коэффициент распространения инфекции, коечный фонд, развитие и укрепление инфраструктуры здравоохранения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, среди лидеров по борьбе с CoViD-19 кроме Мурманской области отмечены Москва, Сахалинская область, Алтай, Курганская область, Республика Татарстан, Севастополь и Чечня.