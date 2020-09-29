Мурманская область предлагает распространить «дальневосточную» льготную ипотеку на территорию Арктики

Правительство Мурманской области считает возможным распространить опыт льготной ипотеки под 2%, предусмотренной для жителей Дальнего Востока, на территорию Арктики. Соответствующие предложения ещё в июле были направлены в правительство РФ, Минфин и Минвостокразвития.

Вопрос льготной ипотеки был затронут губернатором области Андреем Чибисом в ходе селекторного совещания с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным 29 сентября.

«Учитывая, что у нас и так по понятным причинам дороже строительство, дороже себестоимость, нормального финансового рычага, чтобы сформировать достаточный спрос, без льготной ипотеки не хватает. С учётом эффекта, который был получен на Дальнем Востоке, и той задачи, которая перед нами стоит в Арктике, мы просим вернуться к этому вопросу и по возможности учесть в паспорте нацпроекта 2-процентную ипотеку на территории Арктики», – отметил глава региона.

Подготовленное региональным правительством финансово-экономическое обоснование, касающееся Мурманской области, предполагает финансирование в объёме порядка 1 миллиарда рублей на ближайшие три года. Сам регион выделить такую сумму на данные цели не в состоянии, при том, что, подчеркнул Андрей Чибис, с 2021 года в Заполярье вводятся областные преференции по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан.

Марат Хуснуллин дал Минфину и Минэкономразвития РФ поручение проработать поднятый Мурманской областью вопрос. В свою очередь, вице-премьер отметил, что снижение ипотечных ставок обязательно предполагает встречное движение в виде ввода новых объёмов жилья, иначе спрос может превысить предложение.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области принимается ряд мер стимулирования роста объёмов нового жилищного фонда. В частности, в рамках стратегии развития региона «На Севере – жить.2030» с 2021 года начинается реализация пилотного проекта по развитию жилищного строительства в Мурманске, где будет построено порядка 200 тысяч кв. метров жилья. Ввод объектов запланирован с 2022 по 2025 годы.

Также в ближайшее время планируется реализовать комплекс мер по стимулированию в Заполярье индивидуального жилищного строительства.